Renzi difende Calenda | ' Surreali le critiche al Terzo Polo | noi facciamo opposizione così'

Matteonon accetta le critiche piovute sul Terzo Polo, dopo la visita di Carlo Calenda a Palazzo Chigi, dove ha discusso sulla manovra insieme alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "Trovo ...E dunque se c'è tutta questa apertura, come mai Calenda enon formalizzano il sostegno all'esecutivo 'Non c'è nessuna disponibilità da parte nostra a essere parte di questa coalizione di ...Ripete ancora una volta che non vuole fare la stampella del governo. Però arriva ad avanzare consigli a un partito della maggioranza come Forza Italia per aiutare meglio la capa dell’esecutivo a fare ...Un’altra apertura, nel giorno in cui la manovra economica arriva alla Camera. Matteo Renzi sceglie Libero, il principale quotidiano di centrodestra, per inviare messaggi a Giorgia Meloni. “Siamo pront ...