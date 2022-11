Regionali Lombardia | il consigliere di +Europa sfida il veto del partito e si siede tra i banchi del M5s Ma da Roma lo gelano | “Mai con loro”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 novembre 2022) C’è un piccolo caso politico che il dialogo Pd-5 stelle inha fatto esplodere. Ma non riguarda né il Pd né i 5 stelle, bensì. Ilfondato da Emma Bonino, schierato con i dem alle scorse politiche, è spaccato tra chi vuol continuare il percorso nel centrosinistra e chi invece guarda al cartello centrista tra Italia viva e Azione di Carlo Calenda (che peraltro, per mettersi con Matteo Renzi, ha rotto una federazione già esistente proprio con). La faida sta raggiungendo il picco di intensità in vista dellelombarde, a cui il Pd schiera l’europarlamentare Pierfrancesco Majorino (un profilo nettamente progressista) mentre Renzi e Calenda puntano su Letizia Moratti, ex vicepresidente della giunta di Attilio Fontana. Ai vertici delnon ...