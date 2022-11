Reggina spartiacque | un nuovo Benevento stuzzica la fantasia di Cannavaro

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiSpirito di adattamento. Fabioha dimostrato di possederne abbastanza da quando siede sulla panchina del. L’idea di calcio del tecnico partenopeo, infatti, non è quella ammirata fino ad ora dal suo ritorno in Italia, ma il Campione del mondo ha capito che l’abito migliore per la Strega non poteva essere quello che aveva in mente. Ago e filo in mano, il “sarto” reduce dalle esperienze in Asia ha dovuto rimodellare il vestito da fare indossare alla sua squadra, in attesa di tempi migliori. Esigenze di classifica e problemi vari (infortuni e condizione atletica deficitaria) hanno rallentato il processo di cambiamento chee lo staff tecnico avrebbero voluto apportare. Lo ha detto e lo ha ribadito più volte l’allenatore: con il 3-5-2 la squadra tende a recuperare il pallone soprattutto ...