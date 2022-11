“Reato gravissimo” | Juve nel caos | la sentenza gela Elkann

Corriere dello Sport

Orrore in Liguria , dove si è consumata una violenza sessuale su una 17enne e per quelè stato arrestato un uomo . Secondo quanto si apprende un 26enne di origine algerina è stato intercettato dalla polizia di Ventimiglia dopo lo stupro. Gli agenti del commissariato di ...Tratteggiano "una gestione disastrosa che ha arrecato unpericolo per la incolumità - ... relativo aldi disastro ambientale imputato alla gestione del gruppo Riva, terminato a maggio ... Juve, l’inchiesta che pesa: falso in bilancio e plusvalenze “La ferma negazione, da parte del Tribunale della Libertà, della gravissima ipotesi corruttiva ... di Cosenza che sono state trasmesse alla Dda di Catanzaro sul presunto reato di scambio elettorale e ...Violenza sessuale su una 17enne: arrestato un uomo che aveva provato ad aggredirla in una immobile diroccato ma le urla avevano dato l'allarme ...