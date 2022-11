Rapporto Svimez | situazione nera | l’allarme del sindacato

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Dal2022 non arrivano buone notizie: quali sono le previsioni economiche per il prossimo anno Lo(Associazione per lo Sviluppo dell’Industria nel Mezzogiorno) non delinea un bel quadro nel2022 che guarda al prossimo anno. “Nel 2023 le regioni del Sud Italia rischiano la recessione perché è prevista la riduzione del L'articolo proviene da Consumatore.com.

E in tal senso non incoraggia certamente il, che prevede 1 milione di poveri in più nel 2023, concentrati per lo più nel Meridione. Qui lavoro non ce n'è e quel poco che c'è deve ...... dando magari la precedenza ai più poveri Dall'altro lato, è essenziale " si legge nel" "... Secondo gli economisti dello"va consolidata la finalità di coesione economica, sociale e ...StampaLa nuova legge di bilancio del Governo Meloni rischia di svuotare le casse di alcune Regioni, soprattutto per quanto riguarda il comparto sanitario. Così le tensioni cominciano a crescere e dura ...Una mozione del Pd impegna il governo a recepire la direttiva Ue sul salario minimo. Sarà votata domani, ma la risposta del sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, è già arrivata: il governo lo fa ...