Radical chic fuori dal mondo | il sindaco di Parigi a quello di Kiev | “Vi servono piste ciclabili”

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Roma, 30 nov – Pensate che isiano distaccati dalla realtà? Non avete ancora visto, o letto, abbastanza. L’ultimo capolavoro in tal senso è firmato Anne Hidalgo, “sindaca” diparticolarmente propensa alle trovate correct. Il primo cittadino della capitale francese, durante il Kyiv Investment Forum – incontro tra ildie i sindaci delle principali città europee organizzato a Bruxelles per realizzare un piano di ricostruzione – ha tiratoun incredibile elogio delle…. “Meno auto, vi”: il consiglio deldidiCosa c’entrano con ...

Il Sole 24 Ore

Ieri il presidente Meloni ha annunciato che non ritirerà la querela a Roberto Saviano imputato perché l'ha chiamata " bastarda" . E quindi oggi Michela Murgia , la paladina del femminismo, bacchetta dalla prima pagina della Stampa " Cara Meloni, le spiego perché su Saviano continua a sbagliare ". Che gia questa cosa del voler continuare a spiegare al presidente del ...Una sola consolazione: gli italiani non sono dei gonzi come crede qualche intellettuale, che si crede in diritto di potere tutto. E la realtà prima o poi presenta il conto a chi bara. Il ... Odiatori, divanisti o radical chic Come si misura il rapporto tra gli stili di leadership e gli elettori - Info Data Il candidato alla segreteria dem si racconta in un'intervista a Repubblica: "Il mio primo banco di prova saranno le Europee 2024" ...Prima le accuse di Rula Jebreal. Poi il «caso Angelini». Infine, in rapida successione, la «palpatina» di Memo Remigi e, come ...