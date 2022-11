Gazzetta del Sud

Enrico a sua volta sente stretta la noiosa routine quotidiana e progetta con l'amico una fuga in campeggio, con l'obiettivo di rifondare i "Pionieri", glicomunisti estinti da decenni. A loro ...... a conferma che in8 mesi non è stato provato niente di nuovo, pensando non ce ne fosse bisogno. In quel periodo, il Mancio - talentha lasciato posto al Mancio - gestore. Per ... Quegli scout comunisti ci ricordano com’eravamo. Protagonista il messinese Mattia Bonaventura A Torino il film di Luca Scivoletto, «I pionieri». Commedia tutta siciliana, girata tra Modica e Comiso, protagonista il talento messinese Mattia Bonaventura ...L e avventure del capitano Elli Taleb e padre Clément, interpretati rispettivamente da Sabrina Ouazani e Mathieu Spinosi, proseguono Stasera alle 21.45 su Canale 5 va in onda la seconda puntata di Con ...