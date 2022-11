Qatar | tifosi dell’Iran arrestati per aver intonato cori per la libertà

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Diversisono statidalla polizia deldurante la partita contro gli Stati Uniti Secondo quanto riportato dalla Bild, diversisarebbero statidurante la sfida contro gli Stati Uniti, terminata con il punteggio di 1-0 per la nazionale a stelle e strisce. Isarebbero stati fermati dalla poliziaiota peralcunicontro il regime iraniano e per ladel paese. Al giornalista tedesco è stato proibito di filmare gli arresti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Social Media Soccer

Diversidell'Iran sono stati arrestati dalla polizia deldurante la partita contro gli Stati Uniti Secondo quanto riportato dalla Bild, diversidell'Iran sarebbero stati arrestati durante ......con la scritta 'Woman Life Freedom Continuano le proteste contro l'Iran ai Mondiali in2022. ... si vedono gli addetti alla sicurezza dell'impianto avvicinarsi e impedire aidi mostrare la ... Come un tifoso tedesco sta promuovendo la Heinz in Qatar