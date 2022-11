Qatar 2022 | Stramaccioni | “Ho visto il ritiro dell’Iran ed i giocatori non erano sereni”

(Di mercoledì 30 novembre 2022) L’ex tecnico dell’Inter e dell’Esteghlal, Andrea, stamattina ha fatto visita al. Ecco le parole a riguardo del commentatore Rai: “Houna squadra non serena, non dimentichiamo che sono ragazzi e credo si siain campo la mancanza dità. Stamattina uno di loro mi ha detto che ci sono state delle ripercussioni dopo non aver cantato l’inno all’esordio, l’abbiamo cantato nella seconda partita e ci hanno detto che non abbiamo fatto abbastanza. Ma noi vogliamo solo giocare a calcio… Non si possono caricare 20 ragazzi di responsabilità che vanno oltre. La situazione si risolve tutti insieme: quando io ero lì la FIFA aveva obbligato l’Iran a giocare le partite della nazionale con la presenza di donne sugli spalti, poi però le gare del campionato ...

Corriere della Sera

...30 Verona 0 Fine 1 Juventus Domenica 13 Novembre- 20:45 Juventus 3 Fine 0 Lazio Mercoledì 4 ...4/12 Lunedì 5/12 Martedì 6/12 Mercoledì 7/12 Giovedì 8/12 Venerdì 9/12 CALCIO - MONDIALI17:00 ...Gli USA proseguono nella loro avventura in, mentre l'Iran torna a casa perdendo la partita decisiva (sarebbe bastato un pareggio per accedere agli ottavi di finale). A decidere la contesa è ... I Mondiali del Qatar 2022 in diretta | Le partite di oggi: Ecuador-Senegal, Olanda-Qatar, Galles-Inghilterra,... Prosegue il Mondiale in Qatar, ma non senza polemiche e problemi. A proposito di questi, a lamentarsi questa volta è il Brasile che ha qualcosa da ridire sulle condizioni ...Inghilterra-Senegal e Olanda-Usa i primi match noti. In attesa di conoscere gli esiti delle prossime gare, ecco quali potrebbero essere gli altri scontri in arrivo ...