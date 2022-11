Qatar 2022 | Gli Usa eliminano l’Iran 1-0 e volano agli ottavi L’esultanza di Biden

(Di mercoledì 30 novembre 2022)Stati Uniti basta un gol di Pulisic per battere l'Iran, per la prima volta, per 1-0 e qualificarsi per glidi finale L'articolo proviene da Firenze Post.

Corriere della Sera

Il Senegal vince contro l'Ecuador e supera così la fase a gironi dopo 20 anni dall'ultima volta: a fine partita l'omaggio a Diop Dopo vent'anni il Senegal approda agli ottavi di finale della Coppa del ...... poi a giugno si vedrà Db Torino 06/11/- campionato di calcio serie A / Juventus - Inter / ... Senza contare la mezza squadra in, immersa nel Mondiale. C'è chi è rimasto senza parole e chi, ... I Mondiali del Qatar 2022 in diretta | Le partite di oggi: Ecuador-Senegal, Olanda-Qatar, Galles-Inghilterra,... DOHA. Passione politica e tifo si assomigliano, ma sono diversi, per la prima si muore, di calcio si vive comunque. Il 6 dicembre 1956, un mese dopo che i carri armati… Leggi ...Terza e ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali Qatar 2022. Oggi si giocano quattro gare, tornano in campo le squadre del GRUPPO C e del GRUPPO D. Questo il programma odierno e le dirette tel ...