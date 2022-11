Qatar 2022 | Al-Thawadi ammette | «ci sono stati circa 400-500 morti | sono serviti a migliorare il Paese»

(Di mercoledì 30 novembre 2022). Il Mondiale continua a far parlare di sé non solo per le partite che si stanno disputando in questi giorni manche per tutte le vicende legate all’extracalcio. Hassan Al-, segretario generale di, ha ammesso che potrebbero esserci state dai 400 ai 500per la costruzione degli stadi. Apertura al quanto significativa, visto che finora avevano sempre negato quest’accusa. Nell’intervista a Piers Morgan il principe ha detto: “Si ci400 o 500adesso non so quale sia la stima giusta” Morgan incalza chiedendo il perché di tutte questee il segretario generale risponde: “servite a ...

TORINO - Il dt granata Davide Vagnati è di nuovo in Italia dopo la missione al Mondiale in: si riapre così la partita dei rinnovi di Ola Aina e Koffi Djidji (entrambi i giocatori vanno in scadenza nel 2023). Sul terzino ci sono club inglesi (e Ola tornerebbe volentieri in Premier), ...DOHA () - Si continua a lavorare sodo in casa Brasile e nonostante la qualficazione alla fase ad eliminazione diretta già in cassaforte, resta alta la tensione sul recupero degli infortunati. Danilo, ...Dopo Olanda, Senegal, Inghilterra e Stati Uniti, oggi ci sarà l'assalto ad altri quattro posti, Francia unica già sicura, per gli ottavi di finale dei Mondiali. Alle 16.00 sarà… Leggi ...Il risultato in diretta di Polonia-Argentina, la partita dei Mondiali 2022 in Qatar per il girone C. In palio il passaggio agli ottavi: solo le prime due classificate del girone si qualificano per la ...