Proteste in Cina | la censura social Chi cerca Pechino trova video hot - Esteri - quotidiano net

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Il web inondato di annunci a luci rosse per ostacolare il reperimento di informazioni sui cortei contro Xi. Nel mirino soprattutto Twitter: coi licenziamenti di massa si sono abbassate le difese ...

Il web inondato di annunci a luci rosse per ostacolare il reperimento di informazioni sui cortei contro Xi. Nel mirino soprattutto Twitter: coi licenziamenti di massa si sono abbassate le difese ...La rabbia della popolazione approfondimento Covida Pechino e Shanghai: schierate forze sicurezza Un residente ha raccontato di aver visto un centinaio di agenti della polizia ...Il web inondato di annunci a luci rosse per ostacolare il reperimento di informazioni sui cortei contro Xi. Nel mirino soprattutto Twitter: coi licenziamenti di massa si sono abbassate le difese contr ...Cina e Iran stanno attraversando una fase molto complicata delle dinamiche interne. Un punto in comune, secondo Scita (Bourse&Bazar Found.) ...