Pronostico Canada - Marocco | per le quote l' esito non è scontato

(Di mercoledì 30 novembre 2022)

Il Mondiale del Marocco finora è stato più che buono. Per trasformare il giudizio in pagella in "Ottimo" serve l'ultimo sforzo. Ovvero, almeno un punto contro il già eliminatoper centrare il traguardo degli ottavi disinteressandosi del risultato di Croazia - Belgio.Sulla carta quello contro ilrappresenta l'impegno più semplice ma in questo Mondiale anche gli Underdog sanno dar fastidio. I nordamericani hanno perso con tanti rimpianti col Belgio per poi ...Davies e compagni già out dai giochi qualificazione ma gli africani secondo i bookie non avranno comunque vita facile ...Davies e compagni già out dai giochi qualificazione ma gli africani secondo i bookie non avranno comunque vita facile ...