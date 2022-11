Prime visite | individuate le dieci che richiedono una riduzione dei tempi di attesa

Prenotazioni perin ambulatorio numero verde 800 098 543 (da lunedì al venerdì dalle 8 alle 18). Per tutti i dettagli consultare il sito . ASL 2 Reparto malattie infettive e ambulatori ...Prenotazioni perin ambulatorio numero verde 800 098 543 (da lunedì al venerdì dalle 8 alle 18). Per tutti i dettagli consultare il sito: https://www.asl1.liguria.it/dipartimenti/50 - ...Piano di Regione Lombardia per tagliare le liste d’attesa negli ambulatori, le parole d'impegno del governatore Attilio Fontana (foto d'archivio) ...Su proposta dell'assessore al Welfare, Guido Bertolaso, la Giunta di Regione Lombardia ha approvato una delibera che individua due direttrici sulle quali concentrare gli sforzi per contenere le liste ...