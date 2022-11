Preghiera del mattino del 30 Novembre 2022 | “Aiutami a fare la Tua volontà”

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Il Mercoledì è giorno di devozione a San Giuseppe, ecco ladelda recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. San Giuseppe, tu hai accarezzato Gesù e sei vissuto per Lui insieme a Maria.a vedere Gesù nei poveri, in coloro che fanno fatica a vivere e cercano una mano L'articolo proviene da La Luce di Maria.

... quella bresciana si concluderà poi con una veglia didalle 22.30 fino alle 6 di mercoledì mattina nella parrocchia di Santa Maria nascentequartiere Fiumicello . Leggi qui il GdB in ...Guido Vescovo, e dalla Comunità Missionaria di Villaregia, organizza un momento diin ricordo di Sharon Bashir e i giovani martiriPakistan. L'appuntamento è per giovedì prossimo, 1° ...Il santo era all’inizio del cristianesimo e noi alla fine, penso aggirandomi in Sant’Andrea della Valle, sconfortato per l’impossibilità di segnarmi con l’acquasanta (non c’è), di accendere una candel ...FABRIANO - Quattro cuccioli di cinghiale, più la loro mamma, sono stati avvistati all’esterno del cimitero delle Cortine di Fabriano, a pochi passi dall’ingresso del ...