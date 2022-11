Powell mette le ali a Wall Street | «Fed pronta a rallentare il rialzo dei tassi già a dicembre»

Lo ha affermato il presidente della Federal Reserve, Jerome, in un discorso a Washington D. ... La storiafortemente in guardia contro un allentamento prematuro della politica. Manterremo ...Wall Street apre positiva in attesa del presidente della Fed Jerome. Il Dow Jones sale dello 0,04% a 33.852,79 punti, il Nasdaq avanza dello 0,12% a 10.996,52 punti mentre lo S&P 500a segno un progresso dello 0,05% a 3.959,30 punti. .Il momento per moderare la velocità dei rialzi dei tassi di interesse potrebbe essere già in dicembre. Lo afferma il presidente della Fed Jerome Powell intervenendo al Brookings Institution.(Teleborsa) - "La politica monetaria influisce sull'economia e sull'inflazione con ritardi incerti e gli effetti completi del nostro rapido inasprimento finora devono ancora essere ...