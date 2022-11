Poste Italiane e 25 000 assunzioni in tutta Italia | posizioni aperte | requisiti e come candidarsi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Buone notizie sul frontedi, l’azienda assumerà nuovo personale con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato su tutto il territorio nazionale. In base al piano industriale della nota aziendana in servizi postali, le nuovedovrebbero essere 25Mila.S.p.A. è un’aziendana che si occupa di servizi postali, bancari (tramite il Patrimonio Bancoposta), finanziari e di telecomunicazione, di telematica pubblica, di operazioni di riscossione e pagamento e di raccolta del risparmio postale. Venne fondata nel 1862azienda autonoma che gestiva in monopolio i servizi postali e telegrafici per conto dello Stato e divenuto in ...