Pos obbligatorio dai 60 euro | Letta | “Governo scellerato | invita all’evasione”

(Di mercoledì 30 novembre 2022) BRUXELLES – “Ilitaliano dovrebbe seguire l’pa su alcune scelte. Se seguisse l’pa non farebbe questa scelta scellerata di alzare il livello minimo di contante rispetto all’utilizzo del Pos. Una scelta che io spero venga cambiata perchè la scelta di portare l’obbligo a 60è chiaramente un drammatico ritorno indietro. Un modo semplicemente per aiutare alcune categorie che non ne vogliono sapere di usare i pagamenti elettronici. Questa scelta purtroppo avrà terribili danni sulle entrate fiscali del nostro Paese perchè chiaramente è un invitofiscale. Io penso che questo sia il modo peggiore di fare delperchè alla fine darà un messaggio e farà danni pesanti. Farà tornare indietro il nostra Paese. Chiediamo aldi tornare ...

30/11/2022 - 14:37 Tetto al contante fino a 5.000 euro. Pos obbligatorio solo oltre i 60 euro. Abolizione del Reddito di Cittadinanza. Una "triade oscura" che me ne ricorda un'altra di stampo psicopatologico. Quel disturbo della personalità caratterizzata ...Infine, una misura che sta facendo molto discutere, è quella legata all' utilizzo del Pos e al limite di 60 euro , sotto il quale non è obbligatorio accettare il pagamento elettronico.