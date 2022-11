Polonia | Szczesny | “Fortunato sul rigore di Messi | mi dispiace molto per quanto accade alla Juventus”

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Il portiere della, Wojciech, ha parlatoRai dopo il match disputato contro l’Argentina, valido per la terza giornata della fase a gironi del Mondiale 2022 in Qatar. Queste le sue parole: “Sono statodue volte, parando unsia contro l’Arabia Saudita che stasera. Sono i momenti migliori per la vita di un giocatore. Per parare ildi, un po’ di fortuna ci vuole. Mi godo questo momento. Ma difendere così bassi contro la Francia non basterà”. Poi aggiunge sulla situazione di difficoltà attuale della: “Spiaceperstando. Il presidente Agnelli è un grandissimo uomo”. ...

