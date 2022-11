Polonia-Argentina le pagelle e il tabellino della partita

(Di mercoledì 30 novembre 2022) . Messi e soci sfidano Lewandowski e Piatek per provare a passare il turno. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Ultima chiamata per Messi e la sua nazionale per la conquista degli ottavi di finale. Dopo la clamorosa debacle contro l’Arabia Saudita all’esordio, la nazionale di Scaloni Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Per questo l'arbitro olandese Danny Desmond Makkiele, richiamato al VAR, ha concesso il rigore a favore dell', poi clamorosamente sbagliato dalla Pulce, a cui il portiere polacco si è ...... ha sbagliato un rigore (che è stato parato da Szczesny) nel match di stasera contro la. Non è l'unico che ha sbagliato però in questo Mondiale: il capitano dell'ha fallito dal ...L’Argentina sblocca la gara al 974 Stadium contro la Polonia dopo pochi secondi della ripresa. Al 46' Di Maria mette in moto la sovrapposizione di Molina, il terzino mette in mezzo per Mac Allister ...Rai utilizza, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo consenso dell'utente, cookie ...