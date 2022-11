Polonia-Argentina | la famiglia di Szcz?sny davanti alla tv Lui para rigore a Messi

© LaPresseLa grande occasione capita sul finire di primo tempo a Lionel Messi: la Pulce si presenta dal dischetto ma viene ipnotizzato da Szczesny che para il secondo penalty ai ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per il terzo turno del girone C ai Mondiali: pagelleLe pagelle dei protagonisti del match tra, valido per il secondo turno del girone C dei Mondiali Qatar 2022. TOP: a fine primo tempo FLOP: a fine primo tempo ...L'arbitro assegna un rigore generoso all'Argentina al 38', Messi calcia ma Szczesny glielo para e mantiene la parità.Edizione digitale · Moviola, il rigore generoso concesso all'Argentina contro la Polonia · Prima pagina di oggi ...