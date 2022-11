Polonia-Argentina in tv | data | canale | orario e streaming Mondiali Qatar 2022

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Il programma con l’e la direttadi, match valido per la terza giornata del girone C deidi. Le due formazioni si giocano la qualificazione agli ottavi di finale nell’ultima giornata della fase a gironi. Ai polacchi basta il pareggio per conquistare il pass, mentre l’Albiceleste deve vincere e sperare che Arabia Saudita e Messico pareggino. Appuntamento allo Stadium 974 questa sera, mercoledì 30 novembre, alle ore 20. La partita verrà trasmessa in diretta su Rai 1 e in direttasu Rai Play. SEGUI LA DIRETTA SportFace.

Stasera, resa dei conti nel gruppo C tra: 'Duelo Mundial', titola 'Sport', in Spagna, con le foto in prima pagina di Lewandowski e Messi. Mentre il 'Mirror' celebra l'Inghilterra, ...... focalizziamoci adesso sull'aspetto tecnico - tattico del match, da un lato e dall'altro, partendo dall'. La Nazionale di Lionel Scaloni non può che fare affidamento sul leader, sul ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Il Messico va agli ottavi se batte l’Arabia Saudita e la Polonia fa lo stesso con l’Argentina. Se batte l’Arabia Saudita con tre gol di scarto, Argentina e Polonia pareggiano e l’Albiceleste è dietro ...