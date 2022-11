Polonia - Argentina 0 - 2 | prima Mac Allister | poi il raddoppio di Alvarez | Albiceleste qualificata agli ottavi come prima mentre i polacchi

(Di mercoledì 30 novembre 2022) 2022 - 11 - 30 22:00:12 Triplice fischio 2022 - 11 - 30 21:43:09 2022 - 11 - 30 21:33:22 Gol68':riceve un assist puntuale in area di rigore e scarica in rete con un bel destro: l'...

Così Wojciech Szczesny , ai microfoni di Rai Sport, dopo. Il (dopo il tiro dagli undici metri ribattuto contro l'Arabia Saudita) e, nonostante la sconfitta contro gli argentini, : ...L'ha battuto di autorità lae ha conquistato il primo posto del girone C ai Mondiali di Qatar grazie alle reti di Mac Allister e Alvarez , due dei giovanissimi volti nuovi della ...DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – L’Argentina domina e batte la Polonia per 2-0, nonostante un errore di Messi dal dischetto nel primo tempo.ARGENTINA (4-4-2): Emiliano Martinez; Montiel, Otamendi, Romero, Acuña; Di Maria, De Paul, Fernandez, Mac Allister; Messi, Alvarez In attesa del fischio d’inizio del match previsto alle 20:00 sono app ...