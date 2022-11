Plastic e sugar tax esistono solo sulla carta | nuovo rinvio e abolizione vicina

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Il 2023 non sarà l'anno dellatax e dellatax. E forse l'anno giusto per queste due tasse non arriverà mai. Nate alla fine del 2019 con il governo Conte 2, non sono mai entrate in vigore. Sono sempre state...

Prorogata anche per il 2023 la sospensione dell'entrata in vigore ditax. Per la scuola, ha annunciato il ministro Valditara, ci sono circa 530 milioni in più rispetto all'anno scorso.Prorogata anche per il 2023 la sospensione dell'entrata in vigore ditax. EXTRAPROFITTI. La tassa diventa un 'contributo di solidarietà' a carico dei soggetti che in Italia producono, ...Per il terzo anno, il governo in carica rinvia plastic tax e sugar tax con la legge di bilancio. Scende al 5% l'iva sui prodotti per l'igiene femminile.Nuova bozza della manovra. Si parla di fondi per la sovranità alimentare, detassazione delle mance e molto altro. Tra le misure previste anche l'ampliamento ...