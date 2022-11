Pinguini Tattici Nucleari | “Fake News” è il nuovo album | I dettagli | instore e date del tour

(Di mercoledì 30 novembre 2022): “” è il: ecco i, gli appuntamentidelLa band multiplatino torna più vera che mai con il, attesissimo, in uscita venerdì 2 dicembre. Anticipato dai singoli Giovani Wannabe (Triplo Platino) e Ricordi (certificato Platino e per la sesta settimana consecutiva primo in classifica EarOne),raccoglie in 14 brani gli ultimi due anni dei, dopo il fortunato EP AHIA! (quadruplo Platino). Anni decisivi, in cui i sei ragazzi di ...

Fake News raccoglie in 14 brani gli ultimi due anni deiNucleari, dopo il fortunato EP AHIA! (quadruplo Platino) . Anni decisivi, in cui i sei ragazzi di Bergamo hanno collezionato ...Lo abbiamo ascoltato in anteprima per voi Il 2 dicembre esce per Sony Music Fake News , il quinto album (e mezzo, contando l'Ep Ahia !) deiNucleari, band bergamasca che in poco più ...(di Daniele Rossignoli) “Siamo una band”, a ripeterlo più volte è il frontman dei Pinguini Tattici Nucleari, Riccardo Zanotti, supportato dal resto dei ‘pinguini’, nel corso della presentazione del ...Anni decisivi, in cui i sei ragazzi di Bergamo hanno collezionato certificazioni importanti, primi posti in radio e numeri da record in ogni ambito, da quello degli streaming, oltre il miliardo, a que ...