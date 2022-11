ilmessaggero.it

nel terzo trimestre su base trimestrale (QoQ) +0,5% , in calo rispetto al precedente +1,1% (in linea con le stime degli analisti). 30 - 11 - 2022 10:05nel terzo trimestre su base annuale (YoY) +2,6% , in calo rispetto al precedente +4,9% (in linea con le stime degli analisti). Pil Italia, aumento dello 0,5% nel terzo trimestre del 2022: tirano consumi e investimenti L'Istat conferma che nel terzo trimestre del 2022 il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,5% rispetto al trimestre precedente e del 2,6% nei confronti del terzo trimestre del ...Il contributo degli anziani all’economia globale: l’Italia in testa alla classifica Gli adulti di età superiore ai 50 anni contribuiscono al pil mondiale per 45 miliardi di dollari ed entro il 2050 ...