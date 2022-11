Perché lo studio israeliano sulla carica virale dei vaccinati non nega l’efficacia dei vaccini anti Covid-19

Leggi su open.online

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Diverse condivisioni Facebook stanno promuovendo un articolo di Paolo Bellavite su ImolaOggi. Sia l’autore che il sito Web sono molto apprezzati negli ambienti No vax. Bellavite in particolare è un noto sostenitore dell’omeopatia. La narrazione distorce il senso di unoapparso su Nature Communicazions risalente al settembre scorso che analizza ladeiin Israele, osservando che l’effetto di riduzione dellanei positivi alla variante Omicron diminuisce nel tempo. Così ImolaOggi titola «Pietra tombale sulle campagne pro-vax». Ma i ricercatori non mettono in discussionedeicontro il nuovo Coronavirus rispetto all’immunità naturale. Per chi ha fretta: Isono ...