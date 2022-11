Perché certi giocatori rendono solo al Mondiale?

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Quanto incidono i Mondiali nella valutazione di un giocatore? È giusto dare un peso così grande a una competizione a cadenza quadriennale, fatta da poche partite, dove basta un niente per deludere le aspettative? Sono domande senza risposta, che spesso ci siamo posti durante il calciomercato, o per provare a decidere il posto nella storia di alcuni calciatori, ma che oggi hanno meno valore nel giudizio di una carriera. Se né Messi e né Ronaldo finiranno bene questi Mondiali, probabilmente gli ultimi, come cambierà il giudizio su di loro? Hanno fatto talmente tanto con i loro club, settimana dopo settimana, che sarà difficile fargliene un torto troppo grande. Allo stesso modo si può citare la generazione d’oro inglese – quella di Gerrard, Lampard, Rooney – spesso deludente ai Mondiali, ma considerata comunque come una delle migliori di sempre. Oggi lo stesso possiamo dire di ...