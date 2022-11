Per il Pentagono la Cina è ancora lontana dalla supremazia globale

Leggi su formiche

(Di mercoledì 30 novembre 2022) La Repubblica Popolare Cinese sta perseguendo l’obiettivo di normalizzare l’intensità delle proprie attività militari al livello successivo alla visita di Nancy Pelosi a Taiwan, lo scorso agosto. Così si è espresso un funzionario della Difesa statunitense poco prima dell’uscita del report China Military Power, pubblicato dal. “Quello che vediamo è che la Repubblica Popolare Cinese sta stabilendo una sorta di nuova normalità in termini di livello di attività militare intorno a Taiwan”, ha affermato il militare. In seguito alla visita della speaker della Camera a Taipei, l’Esercito di Liberazione Popolare (Pla) aveva messo in atto una serie di imponenti esercitazioni, con lanci di missili e operazioni navali. “Da allora abbiamo visto che non è sceso al livello a cui eravamo abituati prima della sua visita. È più basso rispetto al periodo immediatamente ...