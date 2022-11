Pensioni ultime notizie | Quota 103 manda in pensione Quota 102

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Che cosa sappiamo della nuova manovra in tema di? Vi abbiamo già parlato di103 e nelle prossime ore, scopriremo meglio e capiremo meglio, come questa nuova opzione, prenderà piede tra chi dovrà andare ina partire dal nuovo anno. Sappiamo che dal primo gennaio 2023102 non sarà più in vigore . Che cosa significa questo? Significa che chi avrebbe maturato i requisiti il prossimo anno non si potrà più andare incon 64 anni d’età e 38 anni di contribuzione. La nuova uscita dal lavoro fa scendere l’età, 62 anni, ma alza il tetto minimo di contributi: 41 anni. Non è la sola novità che la manovra del Governo Meloni offre. Infatti, cambia anche Opzione donna, il prepensionamento riservato alle sole lavoratrice che dal prossimo anno ...

... ma tendenzialmente tutte le norme sopra riportate sono contenute nellabozze, che dovrebbero corrispondere al testo bollinato . Le misure contenute nel capitoloseguono ...Che cosa mostrano lemosse della maggioranza e del governo Meloni. La nota di Paola Sacchi Vista soprattutto la ... con 'pochi e qualificati emendamenti sulla decontribuzione pere ... Pos e pagamenti, pensioni, bollette: le ultime novità della finanziaria Le scarse risorse tagliano la rivalutazione e la flessibilità in uscita, requisiti invariati solo per lavoratori più deboli: pensioni in Legge di Bilancio.Dal primo gennaio 2023 Quota 102 non sarà più in vigore. Per andare in pensione si dovranno avere 62 anni di età e 41 di contributi. Ma ci sono altre vie per lasciare il lavoro prima ...