Pensioni | rivalutazioni tagliate per 3 milioni di assegni

...dellein essere ( - 3,5 miliardi solo nel 2023) e abrogazione del fondo per l'uscita anticipata nelle pmi in crisi ( - 200 milioni). Se si considera il triennio, le mancate...2023,tagliate per 3 milioni di persone e aumenti in base alle fasce Come funziona Opzione donna: ecco cosa c'è scritto in ManovraLa Uil ha approvato un documento nel quale chiede a Cgil e Cisl di "avviare un percorso di mobilitazione". Dalla flat tax al reddito di cittadinanza, ecco tutti i punti contestati: "E nessuno risposta ...L'aumento una tantum previsto per i dipendenti pubblici dalla legge di bilancio ai dirigenti delle Autorità indipendenti e ai magistrati arriva a 1980 e 1812 euro ...