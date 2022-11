Pensioni | Cgil | “Violate le promesse elettorali | non si supera la Fornero Quota 103 solo per 11mila persone e Opzione donna è di fatto abrogata”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Le misure per la previdenza approvate dal governo sono “molto limitate, largamente insufficienti e, in alcuni casi, addirittura peggiorative rispetto al quadro normativo vigente”. Il saldo delle risorse previsto per il “capitolomostra che nel 2023, a fronte di 726,4 milioni di euro che finanziano i diversi interventi (103,, Ape sociale e altro), “si sottraggono al sistema ben 3,7 miliardi di euro tra taglio della rivalutazione dellein essere (-3,5 miliardinel 2023) e abrogazione del fondo per l’uscita anticipata nelle PMI in crisi (-200 milioni)”. Se si considera il triennio, “le mancate rivalutazioni ammonteranno a 17 miliardi”. Sono i calcoli della, che secondo il segretario confederale Christian Ferrari dimostrano ...