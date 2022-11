Pensione | l’importo di dicembre fra tredicesima e bonus | quando arriva

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 30 novembre 2022) È finalmente ora del pagamento delladi2022. In molti quest’anno potranno contare su alcuni aumenti messi in atto dallo stato per combattere la crisi energetica. Questo significa chedelladisarà più sostanzioso. Senza contare che questo mese quasi tutti i pensionati percepiranno alil bonifico? Pagamento delladi2022,Il pagamento delle pensioni diè particolarmente atteso. Nell’ultimo mese dell’anno, i pensionati, così come i lavoratori, possono contare sullache viene erogata dall’INPS insieme all’ultima mensilità. ...