Pensione e lavoro autonomo | dichiarazione redditi entro oggi 30 novembre

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Tempo scaduto per lada inviare all’Inps per i titolari diche siano al tempo stesso anche lavoratori autonomi: deadline fissata a30per l’invio del modulo dichiarativo. Un decreto legislativo del 1992 (il numero 503/1992) ha infatti introdotto il divieto di cumulo dellacon ida. Questo provvedimento ha inoltre disposto che, in linea con il divieto di cumulo, i titolari disono tenuti a produrre all’ente erogatore ladeidariferiti all’anno precedente,lo stesso termine previsto per la ...

- - > La comunicazione può essere effettuata on line - Archivio . Scade oggi il termine per comunicare all'Inps gli eventuali "redditi diautonomo", per la cumulabilità con la propria. Sono interessati all'adempimento i lavoratori in, con trattamento decorrente nell'anno 2021, qualora svolgano un'attività di ...Al di là delle quote, restano in vigore i criteri 'ordinari' di uscita dal: Per ladi vecchiaia bisogna raggiungere i 67 anni d'età con almeno 20 anni di contributi, soglia che scende ...Premesso che a regime, al netto delle uscite anticipate, si va in pensione a 67 anni con almeno 20 anni di contribuzione. Ci sono categorie, i cosiddetti lavori usuranti, che possono anticipare ...Un capotreno dell'Eav, azienda di trasporto pubblico campano, va in pensione e lo annuncia via interfono ai passeggeri. Scatta l'applauso e poi il capotreno, Alfredo Venditti, va di ...