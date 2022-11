Pelé ricoverato d’urgenza in stato confusionale | la chemioterapia non risponde più

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Arrivano brutte notizie da San Paolo:a causa di un gonfiore generalizzato su tutto il corpo e un’insufficienza cardiaca “scompensata”. O’Rey, come riportato da Espn e confermato da Globo, èpresso l’ospedale Albert Einstein in evidente. La diagnosi per l’ex stella brasiliana potrebbe presentare un’encefalopatia empatica, ulteriore conseguenza delle metastasi oramai diffuse in diversi organi. peleospedale Le condizioni disembrano peggiorare sempre di più, infatti, le ultime sedute chemioterapiche sembrano non avere più effetti. Per Pelè non si tratta del primo ricovero in ospedale; questa volta, però, il peggioramento è ...