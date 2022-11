Pelé | preoccupano le sue condizioni | l’ex attaccante ricoverato d’urgenza

le condizioni di Pelè, ma la figlia della Perla Nera rassicura: "Non si tratta di un'emergenza, era programmato" Le condizioni di salute di Pelè. La leggenda brasiliana è stata ricoverata all'ospedale Albert Einstein di San Paolo, ma la figlia Kely Nascimiento e il manager, Joe Fraga, vogliono rassicurare sulle reali condizioni di ...Pelè è stato ricoverato d'urgenza in ospedale a San Paolo: il Brasile in ansia per le sue condizioni, definite preoccupanti In Brasilele condizioni di salute di Pelè. O Rei, secondo quanto appena riportato dalla Rai nell'intervallo delle partite di Qatar 2022, è stato ricoverato d'urgenza a San Paolo. Le condizioni della ...