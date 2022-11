Pd | collettivo donne dem ' Ci siamo' incontra Paola De Micheli

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Roma, 30 nov. (Adnkronos) - “Secondo incontro con i candidati e le candidate alla segreteria del Partito Democratico: dopo il colloquio con Stefano Bonaccini , oggi ciconfrontate al Nazareno condeche ringraziamo dell'attenzione. Durante l'incontro abbiamo presentato le ragioni del nostro impegno per il futuro del Pd". Così in una nota ildelledel Pd 'Ci', che nelle scorse settimane aveva promosso una petizione per anticipare il congresso dem, di cui fanno parte tra le altre, Valeria Fedeli, Chiara Gribaudo, Alessandra Moretti, Titti di Salvo, Elisabetta Gualmini, Alessia Morani, Carla Cantone, Enza Bruno Bossio , Alessia Rotta. "'Ci' è un gruppo dilibere e autonome che fanno politica ...

