ParaSurf | l’Italia ai Mondiali di adaptive | c’è anche Matteo Salandri

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 30 novembre 2022) La Nazionale Italiana FISW disurfing è pronta per la grande sfida di Pismo Beach in California, dove dal 4 all’11 dicembre si disputeranno i CampionatiISA diing, ovvero il surf adattato, evento che riunisce i migliori para surfisti del mondo a livello paralimpico. A rappresentare i colori azzurri, tra qyesti il campione di parasnowboard Jacopo Luchini, reduce dalle gare di Coppa del Mondo di Landgraaf, in Olanda, dove ha vinto due ori nel Banked Slalom. Il toscano gareggerà nella categoria Stand 1. Nella categoria Stand 2 ci sarà invece Fabrizio Passetti. Per quanto riguarda la Prone sarà presente il bolognese Antonio Zucchini e, nella Prone 2 assistita, l’atleta fiorentino Lorenzo Bini. Rappresentante della categoria non vedenti l’atleta romano. La squadra ...