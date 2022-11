Paola Barbato | regina italiana del thriller | “Dalle mie paure nasce tutto”

(Di mercoledì 30 novembre 2022)è senza dubbio una delle migliori scrittrici italiane di. Milanese, classe 1971, sceneggiatrice di Dylan Dog, autrice e prolifica didal 2006 (Bilico, Mani nude, Non ti faccio Niente, L’ultimo ospite, la trilogia composta da Io so chi sei, Zoo e Vengo a prenderti, Scripta manent e l’ultimo, La cattiva strada), un compagno anche lui scrittore, tre figlie, due cani, una associazione creata che si occupa di una malattia genetica rara, si fa fatica a capire dove riesca a trovare il tempo e il modo di scriverequello che pubblica. Ce lo ha spiegato lei. Autrice per Dylan Dog, scrittrice premiata didove incubi e terrore sono in primo piano. Da dovequesta attrazione per il genere?Credo che le persone scrivano di due cose: ...

