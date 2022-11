Pamela Prati interviste saltate | la showgirl allontanata dalla tv | motivi legati a clausole assurde

Leggi su kontrokultura

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Il ritorno in tv di, al di là del GF Vip, sembra essere un lontano miraggio. In queste ore, infatti, è trapelata la notizia secondo cui tantissimea cui la donna avrebbe dovuto prendere parte siano state cancellate. Icelati dietro questa decisione sono stati svelatipagina Instagram The Pipol L'articolo proviene da KontroKultura.