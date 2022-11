Pagelle Polonia Argentina | stella Alvarez | Szczesny miracoloso

(Di mercoledì 30 novembre 2022) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per il terzo turno del girone C ai Mondiali:Ledei protagonisti del match tra, valido per il secondo turno del girone C dei Mondiali Qatar 2022.: Szcz?sny 8; Cash , Glik 5, Kiwior 6.5, Bereszynski 5 (72? Jedrzejczyk 5); Zieli?ski 5.5, Krychowiak 5 (83? Piatek SV), Bielik 5 (62? Szymanski 5.5), Frankowski 5 (46? Kaminski 5); ?widerski 5 (46? Skoras 5), Lewandowski 5.: Emiliano Martinez 6; Molina 6.5, Otamendi 6,5, Romero 6,5, Acuña 6 (59? Tagliafico 6.5); Di Maria 6.5 (59? Paredes 6), De Paul 7, Fernandez 6.5 (79? Pezzella 6), Mac Allister 7 (83? Almada SV); Messi 7,...

OA Sport

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per il terzo turno del girone C ai Mondiali:- Argentina Ledei protagonisti del match trae Argentina, valido per il secondo turno del girone C dei Mondiali Qatar 2022. TOP: a fine primo tempo FLOP: a fine primo ...Bereszynski Cash Pagelle Polonia-Argentina 0-2, voti Mondiali calcio 2022: non basta uno strepitoso Szczensy ad evitare la sconfitta polacca. Enzo Fernandez e Alvarez grandi protagonisti Arabia Saudita-Messico le pagelle e il tabellino della partita. Chance irripetibile per gli arabi che possono accedere agli ottavi di finale.Polonia-Argentina le pagelle e il tabellino della partita. Messi deve trascinare la sua nazionale per la conquista degli ottavi di finale.