Padova | muore con l' auto a 26 anni | il giallo della laurea A casa era pronta la festa ma all?università non era previsto l?esame

CHI ERA Dopo aver frequentato l'Istituto superiore Scarcerle, nel 2016 Riccardo aveva deciso di iscriversi alla facoltà di Scienze infermieristiche all'Università di. Il suo sogno era di ...I genitori l'avevano riportato al nosocomio bellunese, e lì è stato ricoverato una notte; la mattina seguente, sempre grave, con febbre a 39, il trasferimento alla pediatria dell'ospedale di. ...Tragedia la notte scorsa in provincia di Padova: a causa di un incidente stradale è morto un giovane di 26 anni. E' successo appena dopo la mezzanotte, in Via Romana Aponense, incrocio… Leggi ...Tragedia la notte scorsa in provincia di Padova: a causa di un incidente stradale è morto un giovane di 26 anni. E' successo appena dopo la mezzanotte, in Via Romana Aponense, incrocio… Leggi ...