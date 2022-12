Padova | il dolore della madre di Riccardo | «Proviamo un grande senso di colpa | non lo abbiamo capito»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Suo figlio è morto in un incidente d’auto, schiantandosi contro un albero il giorno primalaurea. Il giorno dopo, la famiglia scopre chenasconde un segreto: il 26enne non ha finito gli studi, l’università fa sapere che non c’è il suo nome tra i laureandi. E allora il dubbio, i sensi di, lo smarrimento: sono le sensazioni, terribili, che ha provato ladel ragazzo, Luisa Cesaron, 54 anni, che ha trovato la forza di parlare a Repubblicatragedia che ha colpito la sua famiglia. «Ci eravamo accorti che non si dava da fare ma adesso, di fronte a questo baratro, mi chiedo: quanto ha sofferto mio figlio?», non si dà pace la mamma di, che era iscritto a Scienze infermieristiche, «lui non voleva deludere noi. Se solo ce lo avesse detto, avremmo provato ...