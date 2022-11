Padova | 26enne muore alla vigilia della festa di laurea non prevista | Il padre | Si è sentito in trappola

...martedì avrebbe discusso la sua tesi di laurea in Scienze Infermieristiche all'Università di...per ricostruire la dinamica esatta dell'incidente mortale e delle ultime ore di vita del. ...L'informativa completa dei rilievi effettuati dalla polizia sarà trasmessa alla procura di, mentre al momento non si esclude nessuna ipotesi. TI POTREBBE INTERESSAREA Padova un 26enne ha perso la vita in un incidente d'auto. Riccardo Faggin si è schiantato contro un albero proprio nel giorno in cui a casa era tutto pronto per festeggiare la sua laurea in Scienze ...Il dolore del papà di Riccardo Faggin, il 26enne padovano morto nello schianto della sua auto contro un albero dopo aver detto a tutti che il giorno ...