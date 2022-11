Ospiti e novità di Pitti Uomo edizione 103

Leggi su panorama

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Jan-Jan Van Essche è il designer project della prossimadiche si svolgerà a Firenze, in Fortezza da Basso, nelle date fra il 10 e il 13 gennaio 2023. Lo stilista belga della Scuola di Anversa, riconoscibile per la moda concetto fluida ed essenziale, senza distinzione di genere, traduce la nuova eleganza metropolitana con capi che esprimono naturalezza e libertà e propongono una nuova visione nel guardare il mondo. «Sono davvero felice e onorato di essere stato invitato daa presentare il mio lavoro. Sarà la prima sfilata in assoluto del mio brand, un evento speciale in una città dall’atmosfera unica e l’11 gennaio voglio renderla un momento indimenticabile». Ispirato dalla cultura collettiva umana e dal design, lo stilista amplifica la silhouette tradizionale, in modo ...