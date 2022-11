Ospedale di Barcellona | gli appelli di Calabrò

...centri specializzati per i trattamenti della paraplegia intitolati a Ludwig Guttmann a, ... 'Esercitava un controllo totale e ossessivo su tutti gli aspetti dell'assistenza in, sia ...Inoltre, fino al 15 gennaio il Recinte Modernista de Sant Pau, l'exmodernista progettato ... È il secondo anno per Els Llums de Sant Pau, che l'anno scorso ha illuminatoricevendo ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Barcellona - "Le scelte di politica sanitaria fatte dalla Regione Siciliana nell’ultimo quindicennio hanno condannato a morte un innocente: il ...