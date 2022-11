Osimhen fantastico su Insigne | “Il re ci ha fatto una visita | che bello rivederti!”

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Il Napoli riprende ufficialmente ad allenarsi dopo la pausa indotta dai Mondiali in Qatar. Con il campionato temporaneamente fermo, gli azzurri riprendono oggi la preparazione in vista della partenza che avverrà domani per la Turchia, ad Antalya, dove inizierà il ritiro nel resort Regnum Carya. Durante la permanenza sono già previste due amichevoli con altre squadre che risiederanno nel resort turco: il 7 dicembre contro i padroni di casa dell’Antalya e poi l’11 dicembre contro il Crystal Palace, squadra inglese che milita in Premier League.riabbraccia: la dedica sui social FOTO GETTY –Durante l’allenamento la squadra riceve una sorpresa: Lorenzo, di ritorno da Toronto, è passato a Castel Volturno per salutare staff e compagni. Un momento ...