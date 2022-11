Oriana Marzoli vuota il sacco su Antonino e tira in ballo Belen | “Pensa ancora a lei”

Leggi su biccy

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Il nuovo confronto traSpinalbese e Ginevra Lamborghini è stata una vera mazzata per, che nella puntata del GF Vip di lunedì è scoppiata a piangere. L’hairstylist ha provato a minimizzare il rapporto con la spagnola, cercando di farla passare per esagerata e falsa, ma lei non è rimasta in silenzio. La gieffina infatti ha fatto delle confessioni a Luca Onestini ed ha svelto che tra lei e Spinalbese non ci sono stati soltanto baci.suSpinalbese: “Secondo me lui stamale per la sua ex compagna”. “Lui non si è comportato bene con me. Poi davanti a tutti scarica tutto. Lui ha dormito con me. Anche dopo che avevamo discusso mi ha riempita di baci in tutta la faccia. Ma dai, un ragazzo che vuole solo quella cosa da me. ...