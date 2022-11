Opere nel caos | il Pd attacca | “A rischio 80 milioni di euro” E la speranza si chiama Salvini

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Tempo di lettura: 3 minuti“Così si rischia il disastro”. Dinanzi alla vicenda giudiziaria che nel Sannio si sta consumando sulle procedure di affidamento di alcune importantistradali la politica sceglie di non restare in silenzio. Tutt’altro, alza la voce il Pd. E lo fa con Giuseppe Ruggiero, sindaco di Foiano, consigliere provinciale e riferimento assoluto dell’establishment Dem beneventano. Breve riepilogo dei fatti. Ance Benevento e Ance Campania (e con loro altre 12 aziende) hanno annunciato (leggi qui) nei giorni scorsi la presentazione di due ricorsi al Tar per chiedere l’annullamento dei bandi relativi ai lavori per la ‘Fondovalle Vitulanese’ e la strada interna di collegamento tra il Fortore e la SS 90 bis. Secondo i ricorrenti, le gare impugnate risultano illegittime in quanto in contrasto con la normativa vigente in tema di revisione dei prezzi, ...