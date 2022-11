Operazione può salvare la vita del figlio | i genitori rifiutano | ' Non vogliamo sangue da vaccinati contro il Covid'

leggo.it

Nel corso di un'intervista hanno confessato di essere preoccupati dall'intervento, ma non tanto dall'in sé ma dal fatto che il sangue che gli sarebbe stato dato poteva essere di persone ......a bilancio e ridistribuito in un arco temporale che coincide con la durata del contratto che... dove vedere tutte le partite (in tv e streaming) di Silvio Mazzitelli In particolare, l... Operazione può salvare la vita del figlio, i genitori rifiutano: «Non vogliamo sangue da vaccinati contro il C